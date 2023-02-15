Палає навпроти заводу з виробництва "Іскандерів": у Московській області сталася пожежа (відео)

Увечері вівторка, 14 лютого, у Коломні, за 120 кілометрів від Москви, спалахнув ангар на території колишнього заводу.

Про це повідомляють місцеві пабліки та МНС РФ.



Загоряння сталося навпроти заводу з виробництва "Іскандерів" і снарядів для РСЗВ та ПЗРК.

Площа пожежі - понад 900 квадратних метрів. Внаслідок інциденту частково зруйновані перекриття між поверхами будівлі.

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Нагадаємо, у Москві в ніч проти 14 лютого спалахнула сильна пожежа нібито на території автосервісу. Площа займання сягнула 1 тисячі квадратних метрів. На місці події було чутно вибухи.

Також ми повідомляли, що ввечері 13 лютого в Ярославській області РФ на газопроводі пролунав потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа.

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