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Палає навпроти заводу з виробництва "Іскандерів": у Московській області сталася пожежа (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
953
Час на прочитання
1 хв
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Палає навпроти заводу з виробництва "Іскандерів": у Московській області сталася пожежа (відео)

У Московській області сталася сильна пожежа / Фото: pixabay.com

У Росії сталася чергова масштабна пожежа

Увечері вівторка, 14 лютого, у Коломні, за 120 кілометрів від Москви, спалахнув ангар на території колишнього заводу. 

Про це повідомляють місцеві пабліки та МНС РФ. 
 
Загоряння сталося навпроти заводу з виробництва "Іскандерів" і снарядів для РСЗВ та ПЗРК. 

Площа пожежі - понад 900 квадратних метрів. Внаслідок інциденту частково зруйновані перекриття між поверхами будівлі.

Нагадаємо, у Москві в ніч проти 14 лютого спалахнула сильна пожежа нібито на території автосервісу. Площа займання сягнула 1 тисячі квадратних метрів. На місці події було чутно вибухи.

Також ми повідомляли, що ввечері 13 лютого в Ярославській області РФ на газопроводі пролунав потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа. 

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Дата публікації
Перегляди
953
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