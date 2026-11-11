Палає один із найбільших портів Росії на Балтиці: після удару дронів над Усть-Лугою здійнялася заграва

Російські пожежники / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 11 листопада безпілотники атакували російський порт Усть-Луга в Ленінградській області.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на відео, оприлюднені в соціальних мережах.

Реклама

На кадрах, які поширюють у мережі, помітно вогонь на території порту та заграву, що здіймається над об’єктом. Також на відеозаписах видно безпілотники, які летять у напрямку порту на тлі пожежі.

Реклама

Наразі російська влада офіційно не повідомляла про наслідки атаки. Інформації щодо можливих пошкоджень і постраждалих поки немає.

Усть-Луга є одним із найбільших російських портів на узбережжі Балтійського моря. Через нього РФ відправляє на експорт нафту, нафтопродукти та інші сировинні вантажі. Тому цей порт має важливе значення для російської економіки та наповнення державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували нафтопереробний завод «КИНЕФ» («Киришинафтооргсинтез»), розташований у місті Кириши Ленінградської області Росії.

Ми раніше інформували, що у російському Саратові повідомляють про атаку ударних безпілотників на промислову зону місцевого нафтопереробного заводу.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів