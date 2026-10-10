Палає після вибухів: у Ростові-на-Дону повідомляють про ураження нафтового термінала

У РФ горить нафтовий термінал / © Associated Press

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У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували Ростов-на-Дону в Росії. Після серії вибухів у місті виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

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Мешканці Ростова-на-Дону повідомляли про кілька вибухів, після яких у місті спалахнула пожежа. На відеозаписах, оприлюднених очевидцями, видно велике полум’я та густі клуби диму.

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За інформацією Exilenova+, унаслідок атаки було уражено нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. Водночас російська влада наразі не оприлюднила офіційних коментарів щодо наслідків удару.

Новошахтинський завод нафтопродуктів належить до найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії.

Через нафтоналивний термінал продукцію підприємства відвантажують для подальшого транспортування.

Раніше повідомлялося, що Україна продовжуватиме атакувати російські нафтопереробні заводи, попри рішення президента США Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

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Ми раніше інформували, що безпілотники змогли прорвати систему протиповітряної оборони в Росії та атакувати Омський нафтопереробний завод.

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