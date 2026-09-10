Пожежа в порту Махачкали після атаки дронів 10 вересня / © Exilenova+

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У ніч проти 10 вересня Республіку Дагестан у Росії сколихнули потужні вибухи через атаку безпілотників. Очевидці заявили про «прильоти» та масштабну пожежу в районі морського торговельного порту, через який РФ та Іран постачають один одному зброю.

Про це повідомили телеграм-канали.

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Приблизно о 3:00 у місцевих дагестанських чатах почали з’являтися повідомлення про вибухи і польоти дронів. Місцеві припускали, що ціллю атаки могли бути нафтові об’єкти в Каспійському морі. Очевидці також публікували відео, на яких чути стрілянину по повітряних цілях і роботу систем протиповітряної оборони.

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Після атаки в районі причалів і портових споруд прогриміло кілька потужних вибухів, а також виникли пожежі. Жителі Махачкали повідомляли про задимлення в районі порту та пошкодження у місті.

На тлі атаки аеропорти Махачкали, Владикавказу та Грозного тимчасово запровадили обмеження на приймання і випуск літаків.

Атака на Махачкалинський морський торговельний порт

За даними OSINT-аналізу ASTRA, імовірною ціллю атаки міг бути Махачкалинський морський торговельний порт. Аналітики припускають, що по об’єкту могли бути влучання, оскільки в районі порту виникла пожежа. Крім того, повідомляється про вибух поблизу порту — в районі Привокзальної площі.

Т. в. о очільника Дагестану Федір Щукін стверджує, що ППО відбила атаку безпілотників, і нібито всі повітряні цілі збули нищені.

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«Внаслідок падіння їх фрагментів сталися загоряння на портовій інфраструктурі в Махачкалі та в Аварському музично-драматичному театрі ім. Гамзата Цадаси. Займання оперативно ліквідовано, жертв та постраждалих немає», — повідомив Щукін.

Дата публікації 07:32, 10.09.26 Кількість переглядів 3 Дрони атакували Дагестан: у порту Махачкали палає пожежа

Аналітики зазначають, що в Махачкалі розташований єдиний російський глибоководний порт на Каспії, що не замерзає. Він працює протягом усього року та обслуговує як наливні, так і сухі вантажі.

У суховантажній гавані порту діють перевантажувальний комплекс, причали для генеральних, навалювальних вантажів і контейнерів, залізничний та автопоромний термінали, а також зерновий термінал. На шести причалах загальною довжиною понад 900 м одночасно можуть обробляти до шести суден. Морський торговельний порт також має власний транспортний флот.

Окрім того, Махачкалинський морський торговельний порт є ключовим логістичним вузлом на Каспійському морі. Через нього, зокрема, здійснюються взаємні постачання озброєння між Росією та Іраном.

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Нагадаємо, увечері 9 вересня порт у російському Сочі зазнав комбінованої атаки морських дронів та повітряних безпілотників, унаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомляли про вибухи та стрілянину: росіяни намагалися відбити атаку.

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