Гаряче не тільки в районах НПЗ на росії та прифронтових регіонах, але й на виборчих дільницях.

На так званих виборах у російського президента Путіна "все за планом". Виборці псують бюлетені, обливають урни фарбою та підпалюють дільниці. І все це на тлі бавовни, яка квітне на нафтопереробних заводах, та “визволення” прифронтових областей добровольцями.

Гучні подробиці всього трешу на Росії - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Бавовна на Росії

16 березня у БНР розквітла бавовна. Дивно, що росіяни не радіють, а скаржаться на вибухи та "прильоти". Повідомляють про кілька пожеж. Загоряння були на відкритій території, також горіли автівки. Місцеві кажуть про "прильоти" у різних частинах міста.

Своєю черго, Міноборони РФ заявило про нібито обстріл Бєлгородської області з РСЗВ RM-70 "Вампір" і знищення восьми реактивних снарядів, а також двох дронів. Пропоную подивитися "успішну" роботу російської ПВО.

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Відзвітував і губернатор Бєлгородської області. Він дуже занепокоєний, бо пошкоджено багато майна. Доведеться все відшкодовувати, а не собі до кишені покласти.

Напередодні гучно було і у Курській області. Там відзвітували, що нібито вночі було знищено декілька безпілотників.

Гучно на заводах Росії

Про "гучно" і якісь дрони написали і місцеві телеграм-канали у Самарській області. Невідомі добрі безпілотники атакували два нафтопереробні заводи. Повідомляється, що атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа. Наразі площа загоряння становить 500 квадратних метрів. Що я можу сказати - ранкова Сизрань чарівна, особливо район НПЗ.

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Водночас кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа. Тим часом влада називає це "спробою атаки" і звітує, що все під контролем. Але люди думають інакше!

Також Російський добровольчий корпус відкинув заяви МО РФ про відбиття рейду, повідомивши про захоплення чергової партії російських солдатів.

Вибори по-російськи

Гаряче не тільки в районах НПЗ на росії та прифронтових регіонах, але й на виборчих дільницях. Бо обирають президента Росіїю. Точніше результат вже давно всім відомий, але гроші виділили, тому треба показати єдність «рускава міра».

Але, щось пішло не за планом, бо люди масово псують бюлетені та підпалюють виборчі дільниці. Так, у поки ще окупованому, Сімферополі дівчина залила урну з виборчими бюлетенями зеленкою. Вона пронесла рідину в пакеті з-під соку. Свої дії знімала на телефон. При цьому співробітник поліції не став їй заважати, а спокійно спостерігав, поки вона доллє зеленку до кінця, і лише потім вивів її.

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Крім того, росіяни масово палять кабінки для голосування і виборчі дільниці. Затримані кажуть, що виконують «секретне завдання» та все фіксують на телефон.

А в Санкт-Петербурзі у виборчу дільницю кинули коктейль Молотова. Як повідомляють росЗМІ, попередньо - це студентка педуніверситету імені Герцена родом із Далекого Сходу. На дівчину можливо буде порушено кримінальну справу про теракт. Хоча тягне це максимум на просте хуліганство.

Нашаманити в прямому і переносному сенсі цього слова "правильність" результатів виборів на Росії намагаються всі кому не лінь і усіма можливими способами.

На Росії ж запевняють, що явка колосальна. Навіть їх електронна система голосування не справляється з такою кількістю охочих віддати свій голос за Владіміра Владіміровіча. Однак, все знову йде не за планом. Кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку проходить голосування на "виборах".

Кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку проходить голосування на "виборах". Сайт держпослуг РФ лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування".

Нагадаємо, на виборах президента РФ росіяни голосують за керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

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