Палають поліцейські машини, свистять гумові кулі: в Алмати не стихають протести (відео)

Палають поліцейські машини, свистять гумові кулі: в Алмати не стихають протести (відео)

Президент Казахстану запровадив у найбільшому місті країни надзвичайний стан.

Під час газових протестів, які почалися в Казахстані через подорожчання зрідженого газу, в найбільшому місті країни Алмати відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини, а у відповідь - лунали постріли.

Як повідомляє Telegrsm-канал КазТАГ, в Алмати загорілося кілька поліцейських машин, одна з них вибухнула.

За попередніми даними, вогнем було охоплено щонайменше чотири автівки.

Під час сутичок із протестувальниками правоохоронці застосовують світлошумові гранати, очевидці говорять про звуки пострілів. Силовики, начебто, відкрили вогонь із травматичної зброї, стріляючи гумовими кулями.

Telegram-канали публікують відео з місця сутичок.

У зв’язку із загостренням ситуації президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану у місті Алмати та Мангістауській області з 5 по 19 січня.

Нагадаємо, що у Казахстані третій день продовжуються протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Детальніше – у матеріалі ТСН.ua.

Також стало відомо, що на тлі масових протестів у Казахстані було відключено мобільний інтернет.

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