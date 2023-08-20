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Палестинець застрелив двох ізраїльтян на Західному березі Йордану - The Guardian

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Палестинець застрелив двох ізраїльтян на Західному березі Йордану - The Guardian

Теракт на Західному березі Йордану / Фото: Nasser Nasser/AP

Зловмисник здійснив щонайменше 5 пострілів перед тим як зникнути з місця події.

У селі Хавара на Західному березі Йордану загинули двоє ізраїльтян через напад палестинців.

Про це інформує The Guardian.

У повідомленні вказується, що близько 15:00 до автомийки поблизу села підійшов палестинець, який був озброєний пістолетом. Він відкрив вогонь, коли побачив двох ізраїльтян.

Повідомляється, що нападник встиг здійснити щонайменше 5 пострілів перед тим як зникнути з місця події.

Внаслідок нападу загинуло двоє чоловіків 29 і 60 років. За попередніми даними це були батько та син.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що палестинські бойовики з Сектору Гази випустили по Ізраїлю майже пів тисячі ракет

Крім того, ми раніше інформували, що армія Ізраїлю здійснила масштабну військову операцію у палестинському місті Дженін.

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Дата публікації
Перегляди
34
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