Паливна криза: у Великій Британії постачання бензину на АЗС можуть доручити військовим

Паливна криза: у Великій Британії постачання бензину на АЗС можуть доручити військовим

Проблема виникла через брак водіїв великовантажного транспорту.

Паливна криза у Великій Британії – постачати паливо на АЗС можуть доручити військовим. Це рішення нині розглядають у британському уряді.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Останній тиждень на британських заправках катастрофічно не вистачає пального. Біля АЗС шикуються довжелезні черги. Водночас запасів палива у терміналах достатньо, а проблема виникла через брак водіїв великовантажного транспорту.

За оцінками фахівців, у королівстві не вистачає майже 100 тисяч далекобійників. Це один з наслідків Брекзиту, через який у Британії суттєво поменшало працівників з інших країн ЄС. Британський уряд готовий видати 10 тисяч додаткових віз для водіїв вантажного транспорту.

Новини світу: у Великій британії постачання палива на АЗС можуть доручити військовим

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