Палкий прихильник Путіна патріарх Кирило цинічно закликав до перемир’я на Різдво

Предстоятель Російської православної церкви Кирило, який відомий прихильник диктатора Володимира Путіна та його війни в Україні, цинічно закликав до перемир’я на Різдво, 7 січня.

Заява патріарха з’явилася на сайті РПЦ.

Слід зауважити, що Кирило від початку повномасшабного вторгнення, а також у своїй так званій заяві, не назвав війну в Україні війною. Натомість завив про "міжусобний конфлікт".

"Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я від 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христова", - нахабно заявив палкий прихильник Путіна.

Як повідомлялося, раніше патріарх Кирило похвалив окупантів за "захист батьківщини". Він також заявив, що інтереси російського православ'я є не тільки в Росії. За його словами, "Донбас - це перша лінія оборони руского міра".

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