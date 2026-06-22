Паливна криза охопила РФ: стало відомо, які країни продаватимуть бензин Путіну

Паливна криза у РФ / © із соцмереж

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Росія може бути змушена закуповувати бензин і дизель з країн Азії, щоб вийти із паливної кризи, яка охопила країну та окуповані території.

Про це розповів паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, постійні атаки українських БпЛА вже пошкодили частину російських НПЗ, тому заводи працюють з обмеженнями.

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«Вже, певно, без імпорту з країн Азії Росія не зможе вийти з цієї ситуації. Нафтопереробна галузь РФ не буде працювати в повному обсязі навіть для власних потреб», — вважає він.

Окрім того, експерт не виключає сценарію, що Росія почне задіювати так званий «тіньовий флот» Путіна для переправлення пального.

«Ці танкери тіньового флоту будуть відвозити нафту, а назад забирати бензин та дизель. Така давальницька схема може працювати», — зауважив Льоушкін.

Паливна криза охопила Росію — останні новини

Через систематичні удари українських БпЛА Росію охопила паливна криза. У РФ фіксують зростання цін на газ і дефіцит пального в низці регіонів. Влада намагається стабілізувати ситуацію, але через нові атаки їй це не вдається.

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Під час однієї із наймасованіших атак по Москві 18 червня БпЛА влучили по заводу «Газпромнефть» та НПЗ у Капотні. За даними Reuters, внаслідок влучних ударів виникли критичні руйнування: уражено важливі установки. Це призвело до повного зупинення виробництва пального.

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