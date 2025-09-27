- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 1 хв
Паливна криза у Криму б’є рекорди: утворилися величезні черги на заправках (відео)
Однією з головних причин кризи є нова тактика українських військових, які від початку року зробили НПЗ головними цілями.
В окупованому Криму повідомили про «складну ситуацію» з пальним, в мережі публікують відео з чергами на заправках.
Про це пишуть Крим. Реалії та Telegram-канал Чп / Севастополь.
Згідно з відео в соцмережах, ввечері 26 вересня і вранці 27 вересня утворилися великі черги до заправок.
За даними російських ЗМІ, в Криму припинила продавати бензин половина АЗС.
«Крим.Реалії» пише, що ситуація з паливом погіршувалася два тижні.
Видання уточнює, що причиною є нова тактика українських військових, які цього року зробили НПЗ своїми основними цілями.
Окупаційна влада закликає «не створювати ажіотаж» і не купувати пальне «на винос».
ЗМІ повідомляють, що ця криза має рекордні масштаби.
Нагадаємо, перебої з паливом у Криму виникли через зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах Росії.