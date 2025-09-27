Паливна криза у Криму б’є рекорди: утворилися величезні черги на заправках (відео)

Черги на заправках у Криму / © із соцмереж

В окупованому Криму повідомили про «складну ситуацію» з пальним, в мережі публікують відео з чергами на заправках.

Про це пишуть Крим. Реалії та Telegram-канал Чп / Севастополь.

Згідно з відео в соцмережах, ввечері 26 вересня і вранці 27 вересня утворилися великі черги до заправок.

За даними російських ЗМІ, в Криму припинила продавати бензин половина АЗС.

«Крим.Реалії» пише, що ситуація з паливом погіршувалася два тижні.

Видання уточнює, що причиною є нова тактика українських військових, які цього року зробили НПЗ своїми основними цілями.

Окупаційна влада закликає «не створювати ажіотаж» і не купувати пальне «на винос».

ЗМІ повідомляють, що ця криза має рекордні масштаби.

Нагадаємо, перебої з паливом у Криму виникли через зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах Росії.