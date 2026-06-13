Паливна криза в РФ добралася до авіації: вводять обмеження в аеропортах

Паливна криза у РФ / © Reuters

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У Росії після проблем на ринку бензину почали фіксувати перебої з постачанням авіаційного палива. Обмеження вже запроваджені в низці аеропортів та регіонів країни.

Про це пише The Moscow Times.

За даними видання, кілька великих російських аеропортів випустили повідомлення для пілотів щодо обмежень на заправку повітряних суден. Ліміти на авіапаливо вже діють, зокрема, в аеропортах Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.

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У повідомленнях зазначається, що заправка здійснюється лише в обсягах, необхідних для виконання конкретного рейсу згідно з планом польоту.

Так, наприклад, аеропорт Махачкали встановив обмеження: 8 тонн пального для рейсів до Дубая, 3,5 тонни — до Мінська та 4 тонни — до Ташкента.

Проблеми з авіапаливом у РФ, за даними журналістів, почали проявлятися наприкінці травня після серії атак на нафтопереробні заводи. Повідомляється, що за один місяць було уражено 16 НПЗ, через що переробка нафти в центральній частині Росії фактично зупинилася.

Раніше повідомлялося, що у Росії офіційно визнали наявність «тимчасових складнощів» із постачанням пального в низці південних регіонів, що виникли на тлі атак українських безпілотників.

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Ми раніше інформували, що в окупованому Криму та на півдні РФ загострюється паливна криза — ситуація з бензином уже дійшла до критичної межі.

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