Паливна криза в РФ і Криму загострюється: дефіцит, черги та обмеження до 20 л на людину

АЗС / © Associated Press

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Паливна криза в Росії та на окупованих територіях, зокрема в Криму, загострюється на тлі регулярних українських ударів по логістичній інфраструктурі. У регіоні фіксують дефіцит пального, довгі черги на заправках і обмеження продажу. Так, місцеві жителі можуть придбати лише до 20 літрів бензину на людину, а подекуди паливо взагалі відсутнє.

Про це пише BBC.

Причиною називають атаки безпілотників і удари по ключових маршрутах постачання, які з’єднують Росію з Кримом через окуповані території, зокрема дороги та мости. Через це порушено логістику, а морські постачання ускладнені, тому що є ризики безпеки та знищення частини поромів.

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Мешканці Криму та росіяни, які полюбляють відпочивати на півострові влітку, обурені труднощами, з якими вимушено стикнулися. Зокрема, на АЗС фіксують постійні черги через дефіцит пального.

«Тепер я ходжу на роботу пішки. Звичайно, це менш зручно, ніж їздити на машині, але не є великою проблемою. Все, що мені тепер потрібно зробити, це купити коня!» — сказав мешканець Сімферополя незалежному вебсайту «Берег».

Влада, призначена Кремлем, визнає, що повністю задовольнити попит на паливо наразі неможливо.

Деякі російські джерела стверджують, що українські атаки на логістичні маршрути вже вплинули на боєздатність російської армії.

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«Удари, які спустошують заправні станції для цивільного населення, також впливають на постачання військ на півдні. Логістична криза не розрізняє військові та цивільні потреби, вона вражає все одночасно», — написав у своєму Telegram Rybar, прокремлівський російський військово-аналітичний обліковий запис.

Також зазначається, що проблеми з постачанням палива посилюються далекими ударами України по нафтопереробних заводах та нафтосховищах у Росії, які Київ здійснює вже кілька місяців.

Зазначається, що розширювана кампанія України проти російської мережі постачання переходить від великих нафтопереробних заводів до менших локальних мереж розподілу.

«Це має більш цілеспрямований або концентрований вплив на місцеве населення та військових у певних регіонах, таких як Крим», — сказав фінансист Крейг Кеннеді.

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Українські дронарі зазначають, що порушення військової логістики Росії є ключовим пріоритетом. Йдеться про російські сховища, резервуари для нафти та палива, будівлі та навіть невеликі бункери з російськими офіцерами.

Аналітики пишуть, що окупаційна влада в Луганській області заборонила автобусні та міжміські перевезення на двох автомагістралях, що ведуть до Маріуполя та Криму. Місцевих жителів закликали не користуватися ними «з міркувань безпеки».

«Сукупний ефект від ударів України середньої та далекої дальності не лише впливає на здатність Росії вести бойові дії, але й служить заявленій Зеленським меті повернення війни додому — в Росію», — завершують у виданні.

Примітно, що з’явилися кадри з Краснодара РФ. Там мешканці констатують, що має місце справжня паливна криза — заправки подекуди закриті, а бензин у наявності не завжди. Проблему влада визнає, але виправдовується буцімто «ажіотажем й попитом». Вочевидь, люди масово кинулися запасатися пальним, адже розуміють: краще вже не буде.

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Як ми писали, паливна криза в окупованому Криму загострюється через українські удари по російській логістиці та інфраструктурі постачання, повідомляє ISW. У регіоні фіксують дефіцит бензину, довгі черги на АЗС і обмеження продажу. Атаки на транспортні маршрути між РФ і Кримом, а також удари по нафтопереробних заводах у Росії суттєво ускладнили постачання пального.

Окупований Донецьк зіткнувся з паливною кризою: у місті працюють лише дві АЗС, біля яких утворилися кілометрові черги. Через дефіцит бензину місцеві жителі змушені довго чекати на заправку, а подекуди фіксують крадіжки пального з автомобілів просто вночі. Водії також повідомляють про перебої з постачанням і фактичну відсутність окремих видів бензину на заправках. Ситуація загострюється й поширюється на інші окуповані території.

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