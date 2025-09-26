У Росії паливна криза: Кремль заборонив експорт бензину через удари ЗСУ

Заправка авто / © Associated Press

Кремль був змушений продовжити заборону на експорт бензину до 2026 року і запровадити аналогічне обмеження на дизельне паливо для не виробничих країн. Це екстрене рішення, про яке заявив віцепрем’єр Олександр Новак, офіційно спрямоване на «додаткове забезпечення ринку», але фактично є прямим наслідком успішної військової стратегії України.

Про це пише Еuronews.

Росія опинилася в стані паливної кризи: ціни на пальне досягли історичних максимумів, а дефіцит поширився на ключові регіони, включаючи Московську, Ленінградську області, Південь та Далекий Схід. Незважаючи на спроби влади списати проблеми на сезонний попит, реальність свідчить про серйозніші збої.

«Найефективніший крок» проти воєнної машини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що цілеспрямовані удари по російській нафтовій інфраструктурі завдали відчутної шкоди. Це спричинило «паливну кризу», яка прямо впливає на логістику та постачання російської армії.

За останні два місяці українські війська успішно атакували 85 цінних цілей на території РФ. Серед них — 52 військово-промислові об’єкти, що критично важливі для виробництва зброї, боєприпасів і палива. Удари безпілотниками регулярно виводять з ладу потужності НПЗ. Про це свідчать недавні атаки на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані, що розташований за 1500 км від лінії фронту.

Експерти, включаючи економіста Владислава Іноземцева, відзначають, що стратегія України зі знерухомлення нафтової галузі є «найефективнішим кроком», здатним завдати найбільшої шкоди російській військовій машині. За різними оцінками, атаки вивели з ладу об’єкти, які забезпечують щонайменше 17% усіх російських нафтопереробних потужностей.

Сирський підкреслив, що ефективність операцій DeepStrike (далекого удару) підтверджена партнерами, і запевнив, що Україна продовжить масштабувати підрозділи, які виконують ці критично важливі місії.

Нагадаємо, невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. В Оперативному штабі регіону поінформували, що нібито уламки дрона впали на одну з установок заводу, виникла пожежа. Зазначається, що постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.

Україна суттєво зміцнила свої позиції у війні, завдаючи серії ударів дронами по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки вже вивели з ладу частину ключових об’єктів паливної інфраструктури, що напряму впливає на економіку РФ і створює для Києва додаткові важелі у майбутніх переговорах.