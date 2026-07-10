Паливна криза в Росії: учнів автошкіл змушують приходити зі своїм бензином

Москва / © Associated Press

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Паливна криза в Росії продовжує поглиблюватися та набуває дедалі абсурдніших форм. У деяких регіонах учнів автошкіл зобов’язують приходити на практичні заняття зі своїм бензином, водії змушені днями стояти в чергах на АЗС, а в окремих районах зріс попит на коней як альтернативний транспорт.

Про це пише німецьке видання WELT.

Зазначається, що через дефіцит пального біля російських заправок утворюються довжелезні черги, а водії, які стають у кінець черги, часто навіть не знають, чи вистачить їм бензину.

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Колишній російський нафтовий магнат Михайло Ходорковський попереджає, що на тлі кризи Кремль може вдатися до небезпечних кроків, щоб стабілізувати ситуацію. Він висловив побоювання, що Володимир Путін може обрати ризикований сценарій реагування на дефіцит пального.

Нагадаємо, останніми тижнями українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі суттєво ускладнили забезпечення регіонів РФ пальним, що вже призвело до перебоїв із постачанням бензину та дизеля, а також до істерики у місцевих жителів. Так, кремлівські пропагандисти не приховують паніки. Зокрема, Маргарита Симоньян істерично закликала громадян «терпіти» та не драматизувати через дефіцит бензину.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва й надалі дотримуватиметься курсу, визначеного господарем Кремля ще в червні 2024 року.

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