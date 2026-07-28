Паливна криза в Росії вдарила по залізниці: під загрозою ключові вантажні перевезення

Росія (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Росії проблеми з постачанням пального поширилися на промисловий залізничний транспорт. Оператори під’їзних колій, які перевозять вантажі із заводів, шахт і кар’єрів до магістральної мережі РЖД, зіткнулися з перебоями в оптових закупівлях дизеля та різким зростанням цін.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

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Асоціація «Промжелдортранс» звернулася до Міністерства енергетики РФ із проханням забезпечити підприємствам промислового залізничного транспорту пріоритетне постачання дизельного пального. В організації попередили, що для галузі це стало питанням виживання.

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Через колії незагального користування проходить понад 80% усіх вантажів у Росії, зокрема вугілля, метал, а також продукція військової та хімічної промисловості.

За перше півріччя 2026 року на мережі РЖД завантажили майже 549 млн тонн вантажів. Перед відправленням кожного потяга проводять маневрові роботи на під’їзних коліях.

На відміну від магістральної мережі, де широко використовують електричну тягу, промислові перевезення залежать від тепловозів і дизельних генераторів.

Ціни на дизель зросли більш ніж удвічі

За даними «Промжелдортрансу», підприємства стикаються із затримками постачання пального та труднощами під час закупівель на біржі. Через це вони змушені переходити на дорожчі дрібнооптові партії.

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У деяких регіонах вартість дизеля сягала 150–180 рублів за літр, що більш ніж удвічі перевищує показники початку року. В асоціації стверджують, що ціна зросла із 60 рублів лише за один тиждень.

Для підприємств, які працюють за довгостроковими контрактами та регульованими тарифами, таке подорожчання стало критичним.

Представник Вищої школи економіки Фарід Хусаїнов зазначив, що оператори під’їзних колій не мають технічної можливості замінити дизель іншим видом пального.

Президент Національного дослідницького центру перевезень та інфраструктури Павло Іванкін наголосив, що пальне потрібне не лише тепловозам, а й допоміжній техніці, яка обслуговує залізничну інфраструктуру.

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Виконавчий директор «Промжелдортрансу» Олександр Маняхін запропонував створити в регіонах спільні робочі групи з Міненерго РФ. Вони мають вручну визначати черговість постачання дизеля підприємствам, від яких залежить безперебійна робота логістичних ланцюгів.

Наслідки ударів по російських НПЗ

За підрахунками Reuters, унаслідок українських ударів Росія втратила близько 40% потужностей своїх нафтопереробних заводів.

На другому тижні липня виробництво бензину скоротилося до 75–80 тис. тонн на добу, тоді як улітку попит сягає 115–120 тис. тонн.

За даними РБК, у червні та липні повні або часткові обмеження на продаж пального запроваджували у 80 регіонах, зокрема на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

Ми раніше інформували, що заборона експорту дизельного пального може стати лише початком масштабних економічних проблем у Росії.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії майже припинила зростання, а за підсумками перших п’яти місяців 2026 року валовий внутрішній продукт країни збільшився лише на 0,2%.

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