Паливний колапс наближається: український дрон зупинив один із найбільших НПЗ Росії

Пожежа на НПЗ у Кстово / Архівне фото

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У середу, 24 червня 2026 року, поблизу міста Кстово в Нижньогородській області український безпілотник завдав удару по російському нафтопереробному заводу NORSI, щоб послабити ключове джерело фінансування війни агресора. Внаслідок цієї атаки підприємство, розташоване за 450 кілометрів на схід від Москви, яке є другим за обсягами виробником бензину в РФ, було змушене призупинити свою роботу.

Про наслідки успішного удару по стратегічному російському підприємству пише Reuters.

Пошкодження і наслідки для виробництва

За даними джерел у галузі, атака серйозно пошкодила установку первинної переробки нафти АВТ-5. Ця установка має потужність 12000 метричних тонн на добу, що становить близько чверті від загальної виробничої здатності всього заводу. Через цей інцидент Санкт-Петербурзька міжнародна товарно-сировинна біржа (SPIMEX) вже повністю зупинила продаж дизельного пального та бензину з NORSI.

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«Промисловий об’єкт був пошкоджений внаслідок падіння уламків безпілотника, і загинуло двоє людей», — заявив у Telegram губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін, традиційно не назвавши саме підприємство.

Загроза паливної кризи

Завод NORSI здатний щороку переробляти близько 15 мільйонів тонн сирої нафти, випускаючи 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизеля, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 тисяч тонн бітуму. Джерела зазначають, що виведення з ладу такого потужного підприємства гарантовано погіршить ситуацію з дефіцитом пального по всій Росії.

Наразі на заводі сподіваються використати інші установки для відновлення роботи найближчим часом, проте власники підприємства з компанії «Лукойл» відмовилися давати будь-які коментарі щодо ситуації.

Нагадаємо, за оцінками джерел Reuters, раніше уражений дронами Московський НПЗ не відновить роботу раніше, ніж за 6 місяців. Підприємство на півдні російської столиці двічі атакували протягом червня, після чого його роботу зупинили.

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