Бензиновий колапс перейшов на новий рівень: у РФ панічно продають заправки

Черга перед заправкою у Москві / © Associated Press

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Після загострення енергетичної кризи у Росії, через атаки українських дронів по російських НПЗ, власники АЗС почали розпродавати їх.

Про це повідомляє російське пропагандиське медіа «Известия».

Вартість однієї АЗС, виставленої на продаж, коливається від одного до 150 млн рублів ($1,9 млн).

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На ціну об’єктів впливає розташування, обладнання, термін експлуатації станції, а також наявність франшизи. У деяких регіонах продають цілі мережі заправок. Наприклад, в Уфі пропонують викупити мережу з 13 заправок за 350 млн рублів (приблизно $4,5 млн).

«Лукойл» і «Газпром» на продаж

Крім незалежних власників, свої АЗС на продаж виставили й великі нафтові компанії.

Як з’ясувало видання, на продаж також виставлено АЗС, що належать великим російським нафтовим компаніям. Зокрема, на сайті «Газпрому» серед непрофільних активів, що підлягають реалізації, зазначені заправки в Астраханській, Ростовській, Тамбовській та Нижньогородській областях. Власником цих об’єктів є ТОВ «Газпром сеть АЗС». Ціна станцій становить від 940 тисяч до 13,4 млн рублів.

Оголошення про продаж АЗС також розміщені на сайті «Лукойлу». Йдеться про об’єкти у Тверській, Тюменській, Челябінській, Калузькій областях та Пермському краї. Вартість цих активів не розкривається. Крім того, на платформі «Авито» продається АЗС у місті Іваново, що працює за франшизою «Лукойлу». Її оцінили у 51,5 млн рублів

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У видання пишуть, що приватні АЗС в Росії отримують пальне за залишковим принципом.

Спочатку свої заправки забезпечують великі компанії, за ними йдуть регіональні мережі, а вже після них — дрібніші учасники ринку.

Через це пальне до них не доходить зовсім або їм доводиться купувати його за завищеними, неконкурентоспроможними цінами.

Бензинова криза у Росії — що відомо

Бензинова криза в Росії продовжує розширювати географію. На тлі українських атак на нафтову інфраструктуру перебої з пальним за останній місяць зачепили майже всі регіони — проблеми торкнулися майже 80 регіонів, а також анексованих Криму та Севастополя.

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Російська влада стверджує, що запровадила обмеження, щоб не допустити «ажіотажного попиту».

У Москві та Підмосков’ї ситуація також залишається непростою. Люди ночами стоять у черзі, щоб заправити автівки. Інколи доходить до бійок. Тим часом уряд заборонив публікацію даних про ціни на бензин — раніше Росстат звітував про ціни щотижня.

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