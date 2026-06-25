Паливний колапс в Росії: нищівні удари по НПЗ паралізують окупаційну армію Путіна

Через знищення російських НПЗ Кремль не зможе забезпечувати свою армію пальним / © ТСН.ua

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Наприкінці червня 2026 року через масштабні атаки українських сил оборони по російських НПЗ армія країни-агресорки постала перед загрозою критичної нестачі пального. Якщо дефіцит нафтопереробних потужностей суттєво зросте, Москва фізично не зможе одночасно забезпечувати бензином і дизелем свої війська, бізнес та цивільне населення.

Про невтішні перспективи для путінських військ розповів експерт з геоекономіки Олег Саркіц в ефірі «Київ24».

Критична межа дефіциту

Поточний відсоток дефіциту нафтопереробних потужностей у розмірі 25% буде лише зростати. Критична позначка настане тоді, коли цей показник наблизиться до 50-60 відсотків, адже тоді російська влада не зможе задовольнити всі внутрішні потреби. Це напряму вдарить по логістичній інфраструктурі, що живить російські збройні сили на території України.

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«Критична позначка вже буде ближчою до 50-60, коли РФ не зможе забезпечувати внутрішні потреби армії Російської Федерації, логістичної інфраструктури, бізнесів і, відповідно, населення», — наголосив експерт.

Введення талонної системи

Щоб хоч якось врегулювати ситуацію, влада Росії вже почала затискати саме цивільне населення. У деяких російських регіонах місцеві адміністрації почали запроваджувати систему талонів, щоб суворо контролювати обсяги продажу пального в одні руки. Фахівці вважають це прямою ознакою розгортання систематичної кризи всередині країни-агресорки.

«Вони вводять талонну систему, яка дозволяє контролювати відпуск пального в одні руки, і це свідчить про систематичну кризу», — пояснив Олег Саркіц.

Нагадаємо, Московський нафтопереробний завод, який зазнав ударів безпілотників, імовірно, не відновить роботу найближчим часом. За оцінками джерел західних ЗМІ, йдеться про щонайменше пів року.

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