Пан президент чи Олександр Григорович: Лукашенко розповів, як його називає Меркель

Пан президент чи Олександр Григорович: Лукашенко розповів, як його називає Меркель

Олександр Лукашенко розповів про нові подробиці переговорів з Ангелою Меркель, які свідчать про позицію Німеччини щодо його легітимності.

Олександр Лукашенко заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнає його президентом Білорусі, адже на переговорах зверталася до нього виключно як "пан президент".

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, відеофрагмент якого опублікував Telegram-канал "Пул Першого".

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"Що стосується, як вона до мене зверталася, я, звичайно, можу вам це сказати, вас це не влаштує. Візьміть стенограму у німців і подивіться, як вона до мене зверталася. Винятково "пане президент". А я до неї звертався" пані канцлер", — повідомив Лукашенко.

Самопроголошений президент запевняє, що думки Заходу щодо легітимності влади у Білорусі його зовсім не хвилює.

"Пан президент у Білорусі — він же пан Лукашенко. Послухайте, мені начхати на те, що в Євросоюзі ви думаєте про президента Білорусі. Мене обирав не Євросоюз. Ви мене не визнаєте чверть століття. Мене обирає білоруський народ", — додав він.

Раніше німецькі ЗМІ дізналися деталі розмови Ангели Меркель та Олександра Лукашенка. Лукашенко нібито вимагав від Меркель, щоб його офіційно визнали президентом. Водночас, пресслужба канцлерки ФРН зазначила, що вона розмовляла із "паном Лукашенком", а не президентом Білорусі.

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