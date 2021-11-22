Пандемія коронавірусу: Австрія закривається на локдаун, а Італію і Францію охопили COVID-протести

Антикарантинні протести охоплюють все більше міст.
Від понеділка, 22 листопада, на три тижні Австрія закривається для туристів через зростання COVID-інфікувань.
Про це розповіли у ТСН.Ранок.
Потрапити до країни можна лише з поважної причини та із сертифікатом про вакцинацію або ж з довідкою про перенесену хворобу. Всередині країни діятимуть жорсткі обмеження і для щеплених, і для нещеплених від COVID.
Десятки тисяч людей, обурених новими обмеженнями, упродовж вихідних влаштували протести в багатьох австрійських містах: не обійшлося без сутичок з поліцією.
Антикарантинні протести охопили також Італію, Францію та Хорватію. Третю ніч поспіль не вщухають заворушення в Нідерландах. У Ротердамі оголошено надзвичайний стан. Цієї ночі неспокійно було також у Гаазі, Гронінгені та Тілбурзі. Затримали кілька десятків протестувальників.
Масові акції проти нових обмежень відбулися у Брюсселі. Там зібрались понад 35 тисяч людей. Протестувальники кидали в поліцейських димові шашки. У відповідь силовики застосували водомети й сльозогінній газ.
Як повідомлялося, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге зробив невтішний прогноз смертності від COVID-19 на європейському континенті упродовж цієї зими. До березня 2022 року в Європі можуть зареєструвати ще пів мільйона смертей.
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