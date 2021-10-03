Пандемія коронавірусу: число випадків COVID-19 в світі збільшилося до 234 млн

Пандемія коронавірусу: число випадків COVID-19 в світі збільшилося до 234 млн

Лідерство за кількістю тих, що заразилися і померли, зберігають США.

Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в світі зросло до 234 млн 292 тис. 305.

Про це інформує сайт американського університету Джонса Гопкінса.

З початку пандемії COVID-19 в світі після зараження коронавірусом померли не менше 4 млн 791 тис. 942 осіб.

Лідерство за кількістю тих, що заразилися і померли, зберігають США, де виявили 43 млн 619 тис. 754 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків — 700 320.

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В Індії — 33 млн 791 тис. 61 випадок зараження і 448 573 загиблих, в Бразилії — 21 млн 445 тис. 651 випадок зараження і 597 255 загиблих.

За час пандемії в світі було розподілено між країнами 6 млрд 263 млн 651 тис. 504 дози вакцини проти коронавірусу.

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