Пандемія коронавірусу: число випадків COVID-19 в світі збільшилося до 234 млн

Лідерство за кількістю тих, що заразилися і померли, зберігають США.
Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в світі зросло до 234 млн 292 тис. 305.
Про це інформує сайт американського університету Джонса Гопкінса.
З початку пандемії COVID-19 в світі після зараження коронавірусом померли не менше 4 млн 791 тис. 942 осіб.
Лідерство за кількістю тих, що заразилися і померли, зберігають США, де виявили 43 млн 619 тис. 754 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків — 700 320.
В Індії — 33 млн 791 тис. 61 випадок зараження і 448 573 загиблих, в Бразилії — 21 млн 445 тис. 651 випадок зараження і 597 255 загиблих.
За час пандемії в світі було розподілено між країнами 6 млрд 263 млн 651 тис. 504 дози вакцини проти коронавірусу.
Читайте також:
- Значно полегшує перебіг хвороби : з'явилися таблетки для успішного лікування коронавірусу