Пандемія коронавірусу: Пхукет і Канада відкриваються для вакцинованих туристів

Грузія послаблює карантин.

До Таїланду без карантину можна потрапити від 1 липня, але лише на курортний острів Пхукет.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 червня.

Утім, навіть на острів можуть потрапити ті, хто щеплений від коронавірусу. Чи прийматимуть українські сертифікати про вакцинацію, поки невідомо. На Пхукеті досі закриті бари, а маски вимагають навіть на вулицях. Утім, тайські урядовці запевняють: хочуть відродити туризм і обіцяють повністю відкрити країну до жовтня.

Від 5 липня для вакцинованих від COVID-19 відкриється Канада. Утім, за умови, що щеплення зроблене на раніше, ніж за два тижні до поїздки. Для нещеплених мандрівників країна залишатиметься закритою.

Новини світу: до Таїланду впускатимуть без карантину, а в Канаді та Грузії послаблюють обмеження

Послаблюють обмеження і в Грузії. В країні скасували масковий режим на вулицях, а від 1 липня позбудуться комендантської години, за порушення якої був штраф у понад 600 доларів.

Як повідомлялося, в Індії нову мутацію коронавірусу вважають варіантом, що викликає занепокоєння. У країні зафіксували вже 22 випадки зараження. Штам "Дельта плюс" має підвищену проникність, сильніше зв'язування з рецепторами клітин легенів, можливе зниження відповіді на антитіла.

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