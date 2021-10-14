Пандемія коронавірусу: у Франції хочуть подовжити надзвичайний стан до липня 2022 року

Пандемія коронавірусу: у Франції хочуть подовжити надзвичайний стан до липня 2022 року

У французькому уряді переконані - скасовувати обмеження зарано.

У Франції хочуть подовжити надзвичайний стан, запроваджений через пандемію, до кінця липня наступного року.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 жовтня.

Режим, який діє зараз і передбачає широке обов'язкове застосування ковід-сертифікатів, мав закінчитися 15 листопада. Втім, у французькому уряді переконані - скасовувати обмеження зарано.

Частина європейських країн нині опинилася на початку чергової хвилі пандемії – так вважають у ВООЗ, проаналізувавши добову смертність. Загалом у світі цей показник на найнижчому рівні від початку року, але не в Європі. Нині це єдиний регіон у світі, де смертність від коронавірусу не знижується.

Новини світу: у Франції хочуть подовжити надзвичайний стан до липня 2022 року

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