"Пандемія вступає в абсолютно нову фазу": у Швеції скасують майже усі COVID-обмеження

"Пандемія вступає в абсолютно нову фазу": у Швеції скасують майже усі COVID-обмеження

Країна знову відкривається.

Уряд Швеції заявив, що 9 лютого у країні буде скасовано більшість обмежень, які ввели для стримання поширення COVID-19.

Про це повідомляє The Local.

"Пандемія не закінчилася, а вступає в абсолютно нову фазу. Ми наближаємося до моменту, коли Швеція знову відкриється", — зазначила прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.

Так, від 9 лютого у Швеції скасують такі обмеження:

проведення заходів у приміщенні за участю лише 20-50 осіб;

COVID-пропуск для закритих заходів із більше ніж 50 відвідувачами;

ресторани мають зачинятися о 23:00, а алкогольні напої перестануть продавати о 22:30;

групи людей у ​​ресторанах можуть складатися не більше ніж з восьми осіб із мінімальною відстанню між групами в один метр;

ресторани з концертами або іншими розвагами можуть приймати лише сидячих гостей;

максимум 20 осіб на закритих вечірках в орендованих майданчиках;

у громадському транспорті далекого прямування, за можливості, всі пасажири мають займати лише сидячі місця.

Своєю чергою міністерка охорони здоров'я Лена Халленгрен також заявила, що "уряд планує зняти обмеження на поїздки, які ввели 21 грудня, для країн Північної Європи.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив про близьке завершення пандемії коронавірусу на континенті і назвав три фактори, які цьому сприятимуть.

Англія скасовує масковий режим і більшість карантинних обмежень | Новини світу

Читайте також: