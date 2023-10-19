Панічні атаки та спалахи агресії: стан здоров'я Путіна погіршується

Останнім часом у кремлівського диктатора Володимира Путіна почались панічні атаки та спалахи необґрунтованої агресії.

Російський опозиційний правозахисник, засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив "24 каналу", що Путіну дедалі важче нормально функціювати. З огляду на це, його оточення серйозно розглядає різні сценарії розвитку подій після його смерті.

"Очевидно, що йому важко. Позначаються вік, величезне психологічне навантаження і той тиск, якого він собі завдав, тому що весь цивілізований світ не приймає його диктаторську політику", – зазначив Осєчкін.

"По пів години і більше проводить у ванній"

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Російський президент потребує багато часу, щоб прокинутись. Крім того, він по пів години і більше проводить у ванній, щоб віддихатись, взяти себе в руки й контролювати свої дії.

Однак вдається не завжди – Путін періодично має панічні атаки та сплески необґрунтованої агресії на оточення.

Становить велику небезпеку

Оскільки російський президент перебуває в надемоційному стані й не переймається наслідками своїх дій, він становить велику небезпеку.

"Він думає лише про те, як утримати владу, щоб не опинитись у в'язниці Гааги або не бути вбитим унаслідок палацового перевороту. У ці моменти він здатен на багато чого", – наголосив Осєчкін.

Зазначимо, день народження російського диктатора Володимира Путіна, яке він святкував 7 жовтня, може стати його останнім. Британські журналісти отримали розвіддані, в яких йдеться про те, що у голови Кремля, ймовірно, рак мозку.

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