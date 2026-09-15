Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін переніс головну зовнішньополітичну конференцію з Сочі до Москви через побоювання щодо безпеки на тлі активізації українських далекобійних ударів.

Про це пише Financial Times із посиланням на чотири джерела, знайомі з ситуацією.

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Йдеться про щорічне засідання Валдайського дискусійного клубу, яке має відбутися наприкінці вересня — на початку жовтня. Спочатку близько 120 гостей запросили до Сочі, однак минулого місяця їх повідомили про зміну місця проведення.

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За словами двох джерел FT, на перенесенні конференцію наполягла служба безпеки Путіна.

Зміна планів відбулася на тлі посилення української кампанії далекобійних ударів по території Росії. Влітку Україна атакувала нафтопереробні підприємства поблизу Сочі та інших чорноморських курортів.

Минулої п’ятниці українські сили також завдали удару по НПЗ неподалік міжнародного аеропорту Сочі. Через це скасовували рейси, а над містом здійнявся великий стовп чорного диму.

Сам російський очільник останнім часом майже припинив їздити до Сочі. Від часу проведення Валдайського форуму торік на початку жовтня він там не з’являвся, а за останні два роки відвідав регіон лише двічі.

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Для порівняння, 2021-го, ще до повномасштабного вторгнення до України, Путін приїжджав до Сочі 24 рази.

2026 року російський президент більшість часу проводить у Москві, Санкт-Петербурзі та своїй резиденції на Валдаї.

Financial Times зазначає, що зміна місця проведення форуму свідчить про зростання занепокоєння Кремля через можливість ударів українських безпілотників середньої та великої дальності.

Україна за останні роки суттєво наростила власні далекобійні можливості. За даними видання, Київ уже здатен уражати енергетичні й логістичні об’єкти навіть у районах на відстані понад 3000 км від України.

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Валдайський форум вважається одним із ключових майданчиків зовнішньої політики Кремля. Традиційно в останній день конференції Путін проводить тривалу сесію запитань і відповідей.

Війна в Україні обертається проти Путіна — останні новини

У ніч проти 15 вересня під ракетною атакою опинився Таганрог у Ростовській області РФ. Попередньо ціллю став Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки, зокрема А-50 та Ту-95МС.

Після удару місцеві мешканці публікували кадри пожежі на території підприємства. Україна вже атакувала цей авіаційний комплекс 2024-го та наприкінці 2025 року.

Паралельно проблеми для РФ зростають і на фронті. Російські воєнні блогери дедалі частіше критикують власне командування через ситуацію поблизу Лимана та звинувачують його в неправдивих повідомленнях про просування військ.

За даними Інституту вивчення війни, російські мілблогери визнають українські контратаки на цьому напрямку та дедалі частіше говорять про погіршення ситуації для військ РФ.

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