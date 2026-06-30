Паніка через дрони у Москві: росіяни повідомляли про вибухи, аеропорти зупинили роботу (фото, відео)

Москва / © Associated Press

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Зранку 30 червня російську Москву знову атакували хороші безпілотники. Жителі Московської області фіксували прольоти БпЛА у напрямку столиці, а влада звітувала про нібито збиття цілей.

Що відомо про чергову атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Московський мер Сергій Собянін від 04:00 почав повідомляти про ліквідовані на підльоті до столиці дрони. Загалом від початку доби, з його слів, нібито було ліквідовано пів сотні безпілотників.

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«На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — звітує він.

Окрім того, протягом кількох годин тимчасово не приймали та не відправляли рейси столичні аеропорти Домодєдово та Жуковський. Втім, після відновлення польотів, о 07:00 летовища знову не працювали. У Росавіації повідомляли, що обмеження запровадили для забезпечення безпеки польотів.

За даними Телеграм-каналу Exilenova+, вночі також була атака безпілотників у районі морського порту. Місцеві повідомляли про вибухи та роботу ППО.

Вибухи в Росії — що відомо

Вночі у кількох регіонах Росії також лунали вибухи: у Тулі, Рязані та Новоросійська. Інформація про можливі пошкодження об’єктів або постраждалих уточняється. Водночас мешканці цих міст знімали прольоти безпілотників та традиційно скаржилися і на них, і на вибухи.

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Нагадаємо, станом на кінець червня 2026 року майже всі найбільші нафтопереробні заводи Росії хоча б раз опинялися під атакою України. Наразі лише по двох НПЗ РФ не було завдано ударів - це Омський нафтопереробний завод (Омська область) та Ангарський нафтопереробний завод (Іркутська область). Ці підприємства розташовані за Уралом, а це дуже ускладнює досяжність для далекобійних безпілотників.

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