"Паніка на усіх рівнях": Коваленко пояснив російську атаку балістикою по піхоті у Курській області

Вочевидь, в державі-агресорці дійсно не знають, як реагувати на ситуацію.

Російська пропаганда похвалилася відео, на якому окупанти завдають удару ракетою 9М723 ОТРК "Іскандер" по диверсійній групі в Курській області. Це свідчить про те, що у росіян – паніка на всіх рівнях через події в області.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Є два аспекти

За словами Коваленко, є два важливі нюанси:

російська пропаганда влаштувала браваду з відео, на якому чітко видно, що ракета прилетіла не за місцем розміщення ДРГ, а приблизно за метри 200-300.

балістичну ракету оперативно-тактичного рівня задіяли проти ДРГ, чисельністю 10-15 людина.

"Для розуміння тих, хто не розуміє. Знаєте вираз "бити з гармати по горобцях"? Ось це саме воно", – зазначив Коваленко.

Оглядач акцентував: це відбувається не тому, що у РФ вдосталь цих ракет. Навпаки: вони – дефіцитні. Середній показник виробництва 9М723 становить 3-4 ракети на добу. Саме тому росіяни й благали про копію 9М723 у КНДР – KN-23.

"Це застосування балістики по лісопосадці яскраво демонструє те, яка командування РВВ на всіх рівнях панує паніка від того, що відбувається в Курській області. І повторюся – не влучили", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, із Севастополя в Курську область перекинули підрозділи 810-ї бригади морської піхоти ЧФ Росії. 6 серпня на трасі "Таврида" у напрямку Керчі було відзначено військові вантажні "камази" з тактичним знаком "Z у квадраті".

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