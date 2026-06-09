Паніка охопила РФ: Москву атакували дрони, аеропорти паралізовано, людей закликають зберігати спокій

Москва. / © Associated Press

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Вночі проти 9 червня російську столицю Москву атакували безпілотники. Дрони нібито збили російські сили ППО.

Що відомо про нічні удари по Росії, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зранку Міноборони країни-агресорки відзвітувало, що нібито протягом минулої ночі над регіонами РФ збили 140 БпЛА.

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Атака на Москву

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про начебто успішне збиття чотирьох дронів, які летіли у напрямку столиці. З його слів, спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння уламків.

Загроза БпЛА

Зранку 9 червня загрозу атаки БпЛА було оголошено в Сочі та на федеральній території Сіріус в Краснодарському краї.

«На території міста Сочі оголошено загрозу атаки безпілотних літальних апаратів», — заявив мер Сочі Андрій Прошунін.

Голова Сіріуса Дмитро Плішкін заявив, мовляв, засоби готові до відображення атаки. Він просив людей «зберігати спокій, відійти від вікон та сховатися у безпечному місці».

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Окрім того, режим безпілотної небезпеки запроваджено на території Іванівської та Нижегородської областей.

Обмеження для авіації

Зауважимо, що від вечора 8 червня у низці російських аеропортів запроваджували обмеження на приймання та випуск літаків. Зокрема, у Калузі, Сочі, Краснодарі, Нижньому Новгороді і Казані.

На сьогоднішній ранок обмеження все ще діють на летовища у Сочі, а московські аеропорти Внуково і Шереметьєво «обслуговують рейси за погодженням з відповідними органами».

Нагадаємо, минулої ночі Новоросійськ здригнувся від масованої атаки безпілотників. Місцеві мешканці повідомили, що у місті пролунало щонайменше 50 вибухів, після чого виникла пожежа.

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За словами очевидців, займання сталося на промисловому майданчику «Грушова» — резервуарному парку перевалкового комплексу «Шесхаріс».

Дата публікації 09:02, 06.06.26 Кількість переглядів 513 Дрони атакували Пітєр - у місті вибухи, люди - у паніці (відео)

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