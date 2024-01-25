Паніка російської ППО: експерт назвав найлогічнішу причину падіння російського Іл-76 на Бєлгородщині

Російський Іл-76, у знищенні якого Міноборони РФ звинувачує ЗСУ, найімовірніше став випадковою ціллю російської ППО, потрапивши під “дружній вогонь” під час атаки безпілотників.

Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, саме в цей час російська армія обстрілювала Харків ракетами С-300, водночас над Бєлгородщиною перебували українські безпілотники.

“Можливо, у цій панічній атмосфері росіяни й збили цей літак. Ця версія не викликає суперечностей", - наголосив Криволап.

На його думку, єдиною дивною обставиною в цій ситуації є те, як оперативно відреагували російські пропагандисти на цей інцидент, “ніби вони були готові до цього”.

“Також була миттєва реакція Кремля - це 15 хвилин. Раніше, коли були події з А-50, Іл-22, Су-34 ніякої реакції з боку Кремля не було”, - зауважив Криволапов.

Авіаційний експерт називає відвертою пропагандою твердження росіян про українських військовополонених на борту літака і припускає, що Іл-76, радше, перевозив боєприпаси.

"Судячи з усього літак летів з Білгорода кудись на північ чи на схід. І це відштовхує саму ідею того, що на борту були військовополонені, яких везли на обмін... Ми бачимо на знімках трощу літака, який впав з невеликої висоти, але його розкидало чомусь на 2 км. Таке враження, що там відбулася детонація", - зазначив Криволап.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Кадри його падіння зафіксували очевидці. Після цього з’явилися різні версії щодо причин інциденту та того, хто саме перебував на борту літака.

ТСН.ua повідомляв про всі подробиці падіння.

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