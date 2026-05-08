Паніка у Москві зростає: іноземним ЗМІ раптово скасували акредитацію на парад - Spiegel

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Кремль відкликав акредитацію журналістів іноземних засобів масової інформації на парад на Красній площі у Москві 9 травня.

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

Зазначається, що про скасування акредитації Deutsche Presse-Agentur повідомив російський чиновник, але імені не назвав. З його слів, нібито «формат інформування про парад змінився через ситуацію, що склалася». Мовляв, саме тому, іноземні ЗМІ, які мали акредитацію, більше не будуть допущені».

Реклама

Окрім того, у Кремлі контактували з іншими іноземними медіа та повідомили про скасування такого дозволу. Зокрема, йдеться про ARD, ZDF, Sky, AFP, італійського та японського мовників Rai і NHK.

Водночас інші іноземні видання отримали відповідь, що «допускатимуться лише російські ЗМІ»

Der Spiegel наголошує, що цей випадок перший на параді до 9 Травня, коли іноземні медіа спочатку отримали акредитацію від Кремля, але згодом її відкликали. Раніше журналістам навіть надсилала письмовий план заходу

Росія побоюється атак дронів з боку України та скоротила масштаб параду. Вперше з 2007 року на Червоній площі не буде військової техніки. Москва пояснила це «оперативною обстановкою».

Реклама

Парад у Москві - останні новини

Вперше за 20 років нинішній парад 9 травня на Красній площі буде незвичним - без військової техніки та участі курсантів військових училищ. Натомість, втішили у Міноборони, у складі пішої колони пройдуть військовослужбовці військових вишів усіх видів і родів військ. У Кремлі пояснили «поточною оперативною обстановкою».

Зауважимо, що перед парадом страхи “фюрера” Володимира Путіна лише зростають. Нібито через «погрози Києва» Кремль посилив «додаткові заходи безпеки» щодо диктатора на час святкування Дня побєди.

Водночас Кремль оприлюднив список іноземних гостей на параді. Зокрема, традиційно Москву відвідають “президент” Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зауважимо, словацький політик летітиме до РФ близько 4 год. обхідним «північним» шляхом — через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

Новини партнерів