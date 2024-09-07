Паніка у Туреччині: постраждалі минулого року регіони сколихнув новий землетрус

Підземні поштовхи сталися саме у тих провінціях, які найбільше постраждали від руйнівних землетрусів у лютому 2023 року.

Землетрус магнітудою 5 балів за шкалою Ріхтера стався у Туреччині вранці суботи, 7 вересня. Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 7 км, а сильні підземні поштовхи відчули жителі у семи східних провінціях країни – Кахраманмараш, Адана, Османіє, Газіантеп, Адіяман, Кіліс та Шанлиурфа.

Про це повідомив Директорат з питань ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD)

Зазначається, що саме ці регіони були епіцентром найсильніших за останні 75 років землетрусів, які спричинили тотальні руйнування та забрали життя десятків тисяч людей у Туреччині та Сирії. Минулого року сила найпотужнішого підземного поштовху сягнула 7,8 бала.

Загалом сьогодні в ранкові години було зафіксовано шість поштовхів силою від 2,5 до 5 балів. Турецький телеканал TRT Haber повідомив, що землетрус спричинив паніку серед місцевих жителів, які надто добре пам'ятають тогорічну трагедію і бояться її повторення.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що жертв та руйнувань внаслідок землетрусу немає, але всі відповідні установи та служби продовжують пильно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, у лютому минулого року потужні землетруси у Туреччині та Сирії забрали життя понад 50 тисяч людей. Постраждалими від стихійного лиха вважаються майже 29 мільйонів жителів двох країн.

Читайте також: