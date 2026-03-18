Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу фактично визнав, що українські удари по території РФ стали системними та значно ефективнішими. Йдеться не лише про прикордонні області, а й про глибокий тил, включно з Уральським регіоном.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За словами Шойгу, кількість ударів по російській інфраструктурі різко зросла за останній рік.

«Кількість українських авіаударів по інфраструктурі на території всіх суб’єктів Російської Федерації збільшилася майже вчетверо до 2025 року — до 23 000 проти 6200 у 2024», — йдеться в матеріалі.

Йдеться як про атаки безпілотників, так і про ракетні удари, які дедалі частіше досягають стратегічних об’єктів.

Урал більше не тил

Окремо Шойгу звернув увагу на розширення географії ударів.

«Українські сили отримали можливість завдавати авіаударів по цілях в Уральському регіоні, і цей регіон тепер перебуває у зоні безпосередньої загрози», — наголосив він.

Це означає, що війна фактично виходить за межі традиційної лінії фронту і зачіпає ключові промислові центри Росії.

Кремль визнає, що ситуація змінюється і стає дедалі складнішою.

«Жоден регіон Росії не може почуватися у безпеці», — заявив Шойгу.

За його словами, швидкість розвитку нових технологій і методів ведення війни робить загрозу ще більш масштабною.

Шойгу також пов’язав зростання загроз із міжнародною ситуацією. Він зазначив, що події на Близькому Сході можуть посилити ризики атак на російську критичну інфраструктуру, зокрема через загрозу терористичних дій.

Аналітики наголошують, що такі заяви є нетиповими для російської влади, яка раніше намагалася применшувати масштаби українських ударів. Визнання їхньої ефективності свідчить про зміну риторики та, ймовірно, інформаційної політики.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що подібні заяви можуть бути частиною ширшої стратегії. Йдеться про можливе формування інформаційного фону для майбутніх рішень, зокрема щодо мобілізації або посилення контролю всередині країни.

Також не виключається продовження масштабних відключень Інтернету, які вже спостерігаються в окремих регіонах.

До слова, Шойгу під час виїзної наради в Єкатеринбурзі публічно визнав, що через стрімкий розвиток українських дистанційних технологій жоден регіон Росії більше не може вважатися безпечним.

За його словами, раніше територія Уралу вважалася повністю захищеною від повітряних атак з боку України завдяки своєму географічному розташуванню. Проте наразі цей регіон перебуває в зоні безпосередньої небезпеки, що змушує російське керівництво екстрено переглядати заходи захисту стратегічних об’єктів.

Шойгу підкреслив, що саме на Уралі зосереджена основа економічної безпеки та обороноздатності країни-агресора. У цьому регіоні розташовані:

підприємства оборонно-промислового комплексу;

ключові об’єкти енергетики та хімічної промисловості;

найбільші нафтові й газові родовища;

розгалужена транспортна інфраструктура (великі залізничні вузли та федеральні автошляхи).

Секретар Ради безпеки РФ констатував, що виведення цієї інфраструктури з ладу здатне не лише завдати колосальної економічної шкоди, а й дестабілізувати життєдіяльність великих агломерацій та порушити критичні ланцюги постачань, які забезпечують російські окупаційні війська.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 18 березня 2026 року загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни орієнтовно сягнули 1 282 570 осіб.

Лише за минулу добу українські захисники ліквідували або поранили ще 1710 окупантів. Крім того, за добу було знищено десятки одиниць ворожої техніки, зокрема 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 1189 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 230 одиниць автомобільної техніки.

Також Сили оборони України звільнили понад 400 квадратних кілометрів території на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, взявши під вогневий контроль стратегічну логістику росіян. У відповідь ворог перекидає на південь резерви та спеціальні підрозділи безпілотників.

Водночас найкритичнішою залишається ситуація на Донеччині: окупанти масовано штурмують Покровський та Костянтинівський напрямки (зафіксовано 57 та 36 атак відповідно), застосовуючи тактику тотального знищення інфраструктури важкими авіабомбами. Натомість біля Куп’янська російський наступ суттєво загальмувало весняне водопілля.

Загалом інтенсивні бої тривають по всій лінії фронту (217 боєзіткнень за добу). За офіційними даними Генштабу та заявою президента України, загальні втрати армії РФ вже перевищили 1,28 мільйона осіб, з яких майже 100 тисяч окупантів було ліквідовано лише за останні три місяці.