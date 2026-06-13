Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Getty Images

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На тлі поглиблення економічної кризи та регулярних українських ударів російські високопосадовці публічно попереджають кремлівського диктатора Володимира Путіна про неминучий соціальний вибух усередині країни-агресорки. Представники влади відкрито наголошують на неефективному керівництві та колосальних втратах найбільш активної частини населення на фронті.

Про це пише The Telegraph.

Критика влади та загроза колапсу

Депутат від Комуністичної партії В’ячеслав Мархаєв звинуватив Кремль у корупції та заявив, що країна опинилася на межі потужного соціального вибуху. Політик вважає, що провина за цей неминучий хаос повністю ляже на чинну російську владу.

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«Час ілюзій минув», — категорично заявив російський депутат під час свого публічного виступу.

Він попередив, що Захід обов’язково скористається цими соціальними заворушеннями для остаточного знищення залишків російської державності. До цієї критики приєднався й інший депутат Ренат Сулейманов, який минулого місяця закликав до якнайшвидшого завершення бойових дій.

Невдоволення діями влади стрімко зростає через масштабні відключення інтернету, відсутність успіхів на фронті та удари українських безпілотників. Усе це призвело до того, що рівень довіри росіян до свого президента впав до рекордно низьких 29%.

Економічна криза та ультиматум Набіулліної

Зростання російської економіки практично зупинилося, а військові витрати досягли рекордних 46 відсотків від загального державного бюджету. За оцінками економістів, майже кожен другий рубль з федеральної скарбниці зараз витрачається винятково на утримання армії.

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Ситуацію значно погіршують точні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи країни-агресорки. Через ці регулярні удари переробка сирої нафти в Росії впала до найнижчого рівня за останні 16 років.

Ознакою серйозної кризи стала загадкова відсутність голови центрального банку Ельвіри Набіулліної на ключовому економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Офіційний Кремль заявив про її хворобу, проте незалежні джерела повідомляють про серйозний конфлікт головної економістки з диктатором.

За даними інсайдерів, Набіулліна висунула Путіну жорсткий ультиматум щодо неприпустимості закриття кордонів та запровадження воєнного стану. Джерела стверджують, що вона давно має приватні застереження щодо вторгнення і зараз планує остаточно залишити свою посаду.

Коли закінчиться війна в Україні — останні новини

Попри вимоги російських еліт припинити бойові дії, серйозні мирні переговори між Києвом та Москвою наразі залишаються недосяжними. Західні журналісти назвали сценарій завершення конфлікту надзвичайно складним процесом, який вимагатиме болісних компромісів.

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Аналітики видання The Economist порівнюють майбутній мирний договір із Версальською угодою, проте зазначають суттєві відмінності. Вони припускають, що Росія навряд чи виплачуватиме репарації, а організатори вторгнення можуть уникнути міжнародних судів.

Водночас українські фахівці вважають, що змусити Кремль піти на справжні поступки зможе лише тотальний крах російської економіки. Керівник Центру громадської аналітики Валерій Клочок підкреслив, що єдиним реальним важелем впливу на Москву залишається економічний тиск. На його думку, регулярні удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі вже критично б’ють по бюджету країни-агресорки.

Аналітик переконаний, що поглиблення паливної кризи неодмінно змусить половину верхівки Кремля сісти за стіл переговорів. Це дозволить заморозити конфлікт по поточній лінії фронту та зупинити подальше просування російських військ.

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