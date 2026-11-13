Паніка в РФ: російські компанії масово тікають і вивозять датацентри до Казахстану через українські дрони

Українські дрони / © ТСН.ua

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Росія опинилася на межі колапсу хмарної інфраструктури та в паніці намагається врятувати свої цифрові активи. Через успішні удари українських дронів по датацентрах у шести регіонах РФ російські компанії змушені переносити свої обчислювальні потужності за межі країни.

Про це повідомляє профільне видання TechRadar Pro.

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Хвиля атак у жовтні 2026 року вразила об’єкти у Володимирській, Калузькій, Ленінградській, Нижньогородській, Рязанській та Саратовській областях. Під удар потрапили сервери, пов’язані з найбільшими технологічними та фінансовими гігантами країни-агресорки: «Яндексом», VK, «Сбербанком» та Федеральною податковою службою РФ.

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На тлі страху перед новими обстрілами та майже повного вичерпання вільних ресурсів усередині Росії (за даними джерел, по всій країні вже зайнято близько 90% хмарних потужностей, а в Москві залишилося лише 50 мегават вільного резерву — ред.), бізнес почав шукати майданчики за кордоном.

Як розповів російському «Коммерсанту» віцепрезидент із хмарних сервісів ITGlobal.com Євген Свідерський, інтерес до іноземних датацентрів різко зріс. Головним напрямком для релокації серверів став Казахстан, також розглядається Білорусь — зокрема для розміщення систем штучного інтелекту та резервного копіювання даних.

«Компанії переглядають свій підхід до безперервності бізнесу та шукають резервний майданчик, який не залежить від мережевої та енергетичної інфраструктури основного датацентру», — пояснив Свідерський.

Два інші джерела на ринку підтвердили, що частина російських компаній уже розпочала фізичне перенесення робочих навантажень за кордон.

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Ситуація настільки критична, що в неї втрутився Володимир Путін. Очільник Кремля підписав указ, яким зобов’язав приватні датацентри в надзвичайному порядку зарезервувати 10% своїх потужностей для потреб державних інформаційних сервісів. Операторам дали 10 днів на підготовку, а у разі вимоги урядової підкомісії вони повинні передати ці ресурси державі протягом 24 годин.

Водночас бізнес-архітектор ШІ-проєктів компанії «Авандок» Олексій Борщов зазначає, що поки йдеться про створення географічно віддалених резервних копій, а не про повне закриття серверів у РФ, проте гравці ринку активно бронюють потужності в «дружніх» країнах, намагаючись вберегти дані від українських безпілотників.

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