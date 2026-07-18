Паніка в РФ: українські дони знищили склади "російського Амазону"

Під Москвою знищено ключовий канал постачання деталей для російської зброї. / Архівне фото

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Українські далекобійні дрони завдали нищівного удару по складах російського інтернет-гіганта Wildberries у містах Електросталь та Котовськ. Ця атака стала прямою відповіддю на російський терор, оскільки логістична мережа компанії активно використовувалася для прихованого постачання запчастин до російських безпілотників.

Про деталі цієї безпрецедентної операції та її наслідки для російської економіки пише The Telegraph.

Чорне небо та помста за українську пошту

Безпілотники прицільно вдарили по величезному хабу в місті Електросталь, що за 50 кілометрів на схід від Москви, а також по центру комплектування в Котовську. Унаслідок серії вибухів та масштабної пожежі небо над Московською областю затягнуло густим чорним димом, який накрив територію площею понад 5000 квадратних кілометрів.

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Користувачі соцмереж одразу охрестили цей гігантський стовп диму «епіцентром Мордору», адже він буквально затьмарив сонце у сусідніх містах. Український президент Володимир Зеленський підтвердив, що ці об’єкти безпосередньо залучалися до постачання навігаційного обладнання для російської армії. Відтак ліквідація хабів стала симетричною відповіддю на регулярні бомбардування Росією українських поштових терміналів.

За інформацією російських посадовців, унаслідок атаки загинуло щонайменше восьмеро працівників складів, а ще понад шістдесят осіб отримали поранення. Мер Москви Сергій Собянін традиційно спробував применшити масштаби катастрофи, заявивши про нібито перехоплення десятків дронів, хоча реальні кадри руйнувань свідчать про абсолютний провал російської ППО.

Паніка серед продавців та скасовані компенсації

Знищений комплекс в Електросталі, площею понад 17 тисяч квадратних метрів, був другим за величиною розподільчим центром Wildberries у Росії. Втрата такого хабу, через який щодня проходила величезна частка з 20 мільйонів замовлень, означає критичне збільшення термінів доставки та шалені фінансові збитки.

Цікаво, що ще в липні керівництво маркетплейса завбачливо змінило правила обслуговування, відмовившись виплачувати компенсації стороннім продавцям за знищений під час атак товар. Російські воєнні експерти вже б’ють на сполох: продавці залишаться без грошей і будуть зганяти свій гнів не на Києві, а на власній владі та керівництві компанії, що спровокує серйозну соціальну напругу.

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Паливна криза як бонус

Експерти зазначають, що хоча формально Wildberries є цивільною платформою, російські військові регулярно використовують її для закупівлі тактичного спорядження, бронежилетів та запчастин для квадрокоптерів. До того ж власники компанії входять до найближчого кола бізнесменів, на чию абсолютну фінансову та політичну підтримку спирається диктаторський режим Путіна.

Окрім логістичних центрів, українські безпілотники успішно атакували нафтобазу в місті Ногінськ, спровокувавши ще одну масштабну пожежу неподалік від складів. Ці систематичні удари по нафтопереробній інфраструктурі вже призвели до падіння виробництва пального щонайменше на 30 відсотків, через що російські водії стикаються з жорстким дефіцитом бензину та стрімким зростанням цін.

Нагадаємо, експерт сказав, куди битиме Україна після НПЗ Росії. За словами Сергія Грабського, Сили оборони знайшли точку тиску, яка може вплинути на розрахунки Кремля щодо співвідношення витрат і вигод.

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