Папа Франциск хотів зустрітися з Путіним 25 лютого, але йому не дозволив Лавров

Папа Римський Франциск заявив, що хотів зустрітися з Володимиром Путіним 25 лютого, після того, як диктатор розпочав повномасштабне вторгнення до України, але понтифіку не дозволив очільник МЗС Росії Лавров.

Про це інформує Vatican News.

На наступний день після початку повномасштабної війни Папа поїхав до російського посольства, щоб обговорити цю тему з російським послом, якого назвав "доброю людиною".

"Я знаю його вже шість років, відколи він приїхав. Він є гуманістом. Пригадую коментар, який він тоді мені залишив: "Nous sommes tombés dans la dictature de l’argent" (ми потрапили в диктатуру грошей), говорячи про цивілізацію", – сказав Папа.

Під час цього візиту понтифік висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним. Папа вважав, що зможе переконати диктатора припинити війну.

"Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на даний час цього не потрібно", – зазначив Франциск.

Також Папа закликав журналістів бути пацифістами і виступати проти війн.

Позиція Папи Римського щодо війни в Україні

Мінуси

Папа Римський Франциск і позиція Ватикану щодо російської агресії не раз викликали здивування, а то й обурення українців.

Так, тепер він сказав, що вважає росіян "великим народом" і не вірить у жорстокість громадян РФ щодо України

Раніше Папа Римський заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.

Також він заявляв, що війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік певен, що жертвою є не лише Україна. На його думку, війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі.

А перед Великоднем,традиційний хресний хід у Страсну п'ятницю викликав скандал і обурення українців. У Ватикані вирішили, що хрест символічно понесуть українка та росіянка на знак примирення між народами.

Плюси

Справедливо зазначити, що Папа Римський неодноразово критикував Путіна за розв'язану війну. Він закликав диктатора припинити "потік насильства і смерті" в Україні.

Російські ракетні удари по українських містах понтифік назвав "безжальними".

Дісталося від Папи і патріарху Кирилу, який став "духовним пропагандистом" у Росії. Франциск закликав не виправдовувати війну релігією.

Крім того Папа Римський брав участь у переговорах щодо звільнення захисників "Азовсталі". Як виявилося, він брав участь у найбільшому обміні полоненими між Україною та РФ, під час якого вдалося звільнити понад 200 захисників Маріуполя.