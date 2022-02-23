Папа Франциск молиться за мир в Україні і закликав політиків перевірити совість перед Богом

Папа Франциск молиться за мир в Україні і закликав політиків перевірити совість перед Богом

2 березня - міжнародний день посту та молитви за мир.

Папа Римський Франциск закликав до стриманості перед обличчям «все більш тривожних сценаріїв» в Україні.

Також читайте Японія ввела санкції проти Росії та "ЛДНР": деталі

Як повідомляє агентство AFP, понтифік заявив, що загроза війни в Україні завдала «великого болю в моєму серці», і закликав політиків серйозно перевірити совість перед Богом щодо своїх дій.

Виступаючи зі смутком у голосі наприкінці своєї щотижневої загальної аудієнції, Франциск закликав лідерів утримуватися від будь-яких кроків, які б спричинили подальші страждання людям, і проголосив Попельну середу – 2 березня – міжнародним днем посту та молитви за мир.

Зазначимо, член Трьохсторонньої контактної групи (ТКГ) Сергій Гармаш вважає, що зараз можна прогнозувати серйозне загострення на Донбасі. За допомогою цього Росія спробує схилити Україну до прямих перемовин із представниками "ЛНР" та "ДНР". "І на перемовини вже не за умовами входження їхнього до України, а за умовами фактично миру", - сказав член ТКГ. Він пояснив, що окупована частина Донбасу завмерла у тривожному очікуванні, поки місцевих чоловіків хапають на вулицях, кудись відвозять і вручають їм повістки.