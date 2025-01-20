Папа Римський відреагував на плани Трампа депортувати імігрантів

Понтифік заявив, що в такий спосіб розв'язання проблем не є можливим.

Папа Римський прокоментував плани 47-го президента США Дональда Трампа щодо депортації іммігрантів, назвавши їх ганебними.

Про це пише CNN.

"Якщо це правда, то це буде ганьбою, тому що це зробить бідних нещасних, які не мають чим заплатити за рахунком. Так не можна. Це не спосіб розв'язання проблеми", - наголосив Папа Римський.

Також зазначимо, що Франциск ставши на захист мігрантів, зробив це своєю основною справою, наполягаючи на тому, що їх варто поважати та інтегрувати у суспільство.

"Ця тема резонує особисто з позицією Франциска. У своїй новій автобіографії Папа згадав, як його дідусь, бабуся і батько по батьковій лінії планували в 1927 році відплисти з Італії до Аргентини на кораблі "Принцеси Мафальди", який затонув, втративши багато життів, але в підсумку здійснив переправу пізніше", - йдеться у матеріалі.

Ба більше, Папа Римський Франциск показав, що готовий з критикою ставитися до нової адміністрації Дональда Трампа, адже призначив кардинала Роберта Макелроя наступним архиєпископом Вашингтона. Відомо, що Макелрой назвав масові депортації іммігрантів "несумісними з католицькою доктриною".

Також плани депортації критикує кардинал із США Блейз Купіч, а у 2016 році Франциск припускав, що тодішній кандидат у президенти Трамп був "не християнином" через свої антиімміграційні погляди.

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