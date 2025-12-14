Папа Лев готовий приїхати до Києва: що заважає

Папа Римський Лев / © Associated Press

Папа Лев підтвердив, що хоче приїхати до Києва, де триває війна вже майже чотири роки. У Ватикані заявили, що план візиту готовий, однак реалізацію стримують питання безпеки.

Про це пише ANSA.

Через чотири дні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Папа Римський повторив намір відвідати Київ. У Ватикані наголосили, що організаційні аспекти вже опрацьовані, проте безпека є головною перешкодою для поїздки.

«Сподіваюся, що так (відбудеться візит в Україну — ред.), але не знаю коли, у таких речах потрібно бути реалістами», — відповів він журналістам

Папа закликав дипломатів до чесного та конструктивного діалогу, підкресливши, що справжня дипломатія не полягає в балансі інтересів, а у відновленні справедливості та миру. Він зазначив, що важливо «розбиратися в словах, які лікують та будують порозуміння».

Святій Престол постійно відслідковує конфлікти, включно з Україною та Близьким Сходом. Папа наголосив, що хоча «тиха зброя» здається віддаленою, нагальна потреба в мирі для населення України зростає з кожним днем.

Кардинал П’єтро Паролін, очільник дипломатії Ватикану, зазначив, що міжнародна спільнота має одночасно проявляти співчуття до жертв війни та шукати можливості для примирення навіть у найскладніших умовах. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні додав, що відносини Італії та Ватикану залишаються «дуже позитивними та давніми».

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про стан Європи та її лідерів. Понтифік зазначив, що така риторика може мати потенційно руйнівні наслідки для довготривалого союзу між Європою та Сполученими Штатами.

Водночас Папа утримався від прямої оцінки американського «мирного плану» щодо України. За його словами, це ініціатива Трампа та його радників, і він має право пропонувати такі програми. Лев XIV зазначив, що частина пунктів програми може знайти підтримку серед американців, тоді як інші сприйматимуть її по-різному.

Таким чином, позиція Папи Римського зводиться до стриманого спостереження та заклику враховувати різні перспективи, не висловлюючи категоричної оцінки мирної ініціативи США.