Папа Лев отримав запрошення до Ради миру Трампа: чи платитиме він членський мільярд

Лев XIV / © Associated Press

Реклама

Папа Римський Лев XIV входить до числа світових лідерів, запрошених приєднатися до Ради миру президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

«Папа отримав запрошення (від Трампа — Ред.), і ми розглядаємо, що робити. Я вважаю, що це питання вимагає трохи часу для обмірковування, перш ніж давати відповідь», — сказав кардинал Паролін журналістам.

Реклама

Спочатку метою Ради було припинення конфлікту в Газі, проте Трамп заявив, що вона матиме набагато ширші повноваження та вирішуватиме конфлікти в усьому світі.

Хоча деякі країни, як-от Ізраїль та Єгипет, прийняли запрошення, низка інших висловила застереження, а дипломати попередили, що це може зашкодити роботі Організації Об’єднаних Націй.

18 листопада агентство Bloomberg з посиланням на проэкт статуту Ради миру повідомило, що президент США просить країни, які хочуть набути постійне членство, внести не менше $1 млрд.

Для решти ж діятиме трирічний термін. Водночас вирішуватиме, кого запрошувати до Ради, сам Трамп як перший голова Ради. Письмові запрошення отримали лідери кількох десятків країн. За даними агентства Bloomberg, станом на 19 січня їх налічувалося 49.

Реклама

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко отримав офіційне звернення від президента США Дональда Трампа із пропозицією стати членом Ради миру. Вчора Лукашенко першим у Європі підписав документи про вступ до Ради миру, створеної за ініціативи Дональда Трампа.

Крім того, до цієї ради Трамп запросив диктатора Путіна. Проте офіційної відповіді від РФ наразі не було.

Трамп офіційно запросив і Володимира Зеленського приєднатися до її складу. Зеленський підтвердив, що отримав запрошення, але поки не знає, чи приєднається до її складу.

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою відхилив пропозицію Трампа про членство в Раді миру.