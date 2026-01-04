Папа Лев виступив проти військового втручання у Венесуелі: що він сказав про Мадуро

Папа Римський Лев / © Vatican News

Папа Римський Лев заявив, що уважно стежить за ситуацією у Венесуелі після повалення президента Ніколаса Мадуро та закликав до збереження суверенітету країни.

Про це він сказав під час недільної молитви на площі Святого Петра у Ватикані, передає Reuters.

За словами понтифіка, події у Венесуелі викликають у нього “глибоке занепокоєння”. Він наголосив, що країна має залишатися незалежною державою, а всі подальші рішення повинні ухвалюватися з повагою до прав людини, верховенства права та положень венесуельської конституції.

“Ми не повинні зволікати з припиненням насильства та пошуком шляху до справедливості й миру, водночас гарантуючи суверенітет країни”, — заявив Папа Лев, звертаючись до паломників.

Заява пролунала на тлі оголошення президента США Дональда Трампа про встановлення американського контролю над багатою на нафту Венесуелою. Раніше Сполучені Штати провели спецоперацію із захоплення Мадуро. Наразі він перебуває під вартою в Нью-Йорку, де очікує висунення обвинувачень у справі про міжнародну торгівлю наркотиками.

Папа Лев, який став першим в історії Папою Римським зі США, раніше неодноразово критикував окремі жорсткі політичні рішення адміністрації Трампа. У грудні він уже закликав американського президента не вдаватися до військового повалення венесуельського лідера.

“Воля венесуельського народу повинна стояти вище за будь-які інші інтереси”, — підкреслив понтифік.

