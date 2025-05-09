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Папа Лев XIV до обрання критикував Трампа і Венса за ставлення до іммігрантів
Новий Папа Римський Лев XIV, перший американець на Святому престолі, ще до свого обрання висловлював публічну критику на адресу Дональда Трампа та Джей Ді Венса.
Перш ніж очолити Римсько-католицьку церкву як Папа Лев XIV, американський кардинал Роберт Прево неодноразово висловлювався критично щодо політичного курсу Дональда Трампа і його союзника Джей Ді Венса — зокрема у сферах міграційної політики, соціального милосердя та християнської моралі. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на архів його публічних заяв і дописів у соціальній мережі X.
У квітні 2024 року Прево, ще як префект Дикастерії у справах єпископів, відреагував на слова Трампа про утримання нелегальних іммігрантів у жорстких умовах сальвадорської тюрми, запитавши: “Ви не бачите цих страждань? Ваша совість не тривожиться?”.
Інша публікація, датована лютим, містила критику Венса: Прево написав, що ідея "ранжування любові до інших", яку той запропонував у контексті політики щодо біженців, "не відповідає духу Євангелія".
ЗМІ зазначає, що ці висловлювання, хоча й зроблені до понтифікату, можуть вказувати на соціально орієнтований і морально принциповий характер майбутнього папського служіння Лева XIV. Його обрання на Святіший Престол ініціювало історичну зміну — це перший понтифік з США, а також голос католицької Церкви, який, ймовірно, буде особливо чутливим до тем бідності, міграції та моральних дилем.
Попри колишню критику, ані Трамп, ані Венс наразі не висловили опору новому Папі: Трамп назвав його обрання “видатною подією для Америки”, а Венс публічно побажав йому “успіхів у духовній місії”.