Папа Лев XIV до обрання критикував Трампа і Венса за ставлення до іммігрантів

Дональд Трамп та Джей Ді Венс / © Associated Press

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Перш ніж очолити Римсько-католицьку церкву як Папа Лев XIV, американський кардинал Роберт Прево неодноразово висловлювався критично щодо політичного курсу Дональда Трампа і його союзника Джей Ді Венса — зокрема у сферах міграційної політики, соціального милосердя та християнської моралі. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на архів його публічних заяв і дописів у соціальній мережі X.

У квітні 2024 року Прево, ще як префект Дикастерії у справах єпископів, відреагував на слова Трампа про утримання нелегальних іммігрантів у жорстких умовах сальвадорської тюрми, запитавши: “Ви не бачите цих страждань? Ваша совість не тривожиться?”.

Інша публікація, датована лютим, містила критику Венса: Прево написав, що ідея "ранжування любові до інших", яку той запропонував у контексті політики щодо біженців, "не відповідає духу Євангелія".

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ЗМІ зазначає, що ці висловлювання, хоча й зроблені до понтифікату, можуть вказувати на соціально орієнтований і морально принциповий характер майбутнього папського служіння Лева XIV. Його обрання на Святіший Престол ініціювало історичну зміну — це перший понтифік з США, а також голос католицької Церкви, який, ймовірно, буде особливо чутливим до тем бідності, міграції та моральних дилем.

Попри колишню критику, ані Трамп, ані Венс наразі не висловили опору новому Папі: Трамп назвав його обрання “видатною подією для Америки”, а Венс публічно побажав йому “успіхів у духовній місії”.