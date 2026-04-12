Папа Лев XIV розкритикував війну США та Ізраїлю проти Ірану: "ілюзія всемогутності" веде до конфлікту

Папа Лев XIV / © Associated Press

Реклама

Папа Римський Лев XIV виступив із жорсткою критикою війни США та Ізраїлю проти Ірану, заявивши, що її причиною є «ілюзія всемогутності» світових лідерів.

Про це пише Politico

Під час молитовного чування у Ватикані понтифік наголосив, що саме прагнення абсолютної сили та домінування підштовхує держави до ескалації конфлікту. Він також розкритикував спроби виправдовувати війну релігійною риторикою та використанням Божого імені.

Реклама

Папа закликав міжнародну спільноту відмовитися від мілітаризму та обрати шлях переговорів і дипломатії. За його словами, справжня сила полягає не у зброї, а в служінні життю та миру.

Хоча понтифік прямо не називав конкретних країн чи політиків, його слова пролунали на тлі загострення війни між США, Ізраїлем та Іраном і фактично стали непрямою критикою дій Вашингтона.

Він також наголосив, що жодна війна не може бути виправдана, а використання релігії для легітимізації насильства є неприйнятним.

Заява Папи пролунала на тлі триваючих переговорів між США та Іраном і стала одним із найгучніших закликів Ватикану до припинення бойових дій.

Реклама

Переговори в Ісламабаді відбулися на тлі різких заяв американського президента. Дональд Трамп напередодні заявив про повне знищення армії, флоту та повітряних сил Ірану. Він запевнив, що військове керівництво Тегерана ліквідоване, а Ормузька протока найближчим часом буде відкрита для глобального судноплавства.

Попри такі заяви Вашингтона, експерти зазначають, що Тегеран підходить до переговорів у максимально впевненому настрої. Аналітики підкреслюють, що фактор часу грає на користь Ірану, адже блокада протоки б’є по світових цінах на енергоносії. Водночас надмірно жорстка позиція може зіграти проти самого Ірану, економіка якого гостро потребує зняття санкцій після місяця виснажливих бойових дій та значних інфраструктурних руйнувань.