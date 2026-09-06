Папа Лев XIV відреагував на дипломатичні зусилля Трампа

Папа Римський Лев XIV / © Vatican News

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Папа Римський Лев XIV висловив сподівання, що дипломатичні зусилля останніх днів, зокрема контакти представників президента США Дональда Трампа з Росією та Україною, допоможуть відновити мирні переговори та принесуть конкретні результати.

Про це понтифік написав у дописі в соціальній мережі Х.

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«Моє серце єднається зі стражданнями народу України, який роками живе у розпачі та страху», — зазначив Лев XIV, вкотре закликавши припинити бойові дії.

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Папа наголосив на необхідності зупинити подальше руйнування та перейти до дипломатичного врегулювання.

«Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу та миру!» — написав він.

Окремо Лев XIV відзначив дипломатичні зусилля, які активізувалися останніми днями. Він висловив сподівання, що вони можуть створити умови для повернення сторін до переговорного процесу.

«Сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні результати та звільнять місце для дипломатії», — заявив понтифік.

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Наприкінці свого звернення Папа Римський закликав вірян молитися за припинення воєн у світі.

«Молімося разом до Господа, щоб злагода запанувала у кожному конфлікті по всьому світу», — додав Лев XIV.

Його заява пролунала після візитів до Москви та Києва представників адміністрації президента США Дональда Трампа.

Переговори представників Трампа у Москві та Києві — що відомо

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели у Москві переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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У Білому домі ці переговори охарактеризували як досить «змістовні». Там також повідомили, що найближчими тижнями планується оголосити про подальший розвиток переговорного процесу за участю США, Росії та України.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що українська сторона підготувала власні мирні пропозиції перед проведенням переговорів із представниками президента США.

У неділю, 6 вересня, у Києві відбувся перший раунд переговорів України та Сполучених Штатів щодо шляхів наближення миру. Очікується, що після короткої паузи до переговорного процесу також долучаться радники з питань безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини.

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