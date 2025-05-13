Папа Римський / © Associated Press

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У першому своєму закордонному турне новий Папа Римський Лев XIV може відвідати Київ, Нікею та Перу, але не США.

Про це пише видання la Repubblica.

Новий Папа Римський, Лев XIV, отримав перше офіційне запрошення до Києва — від президента України Володимира Зеленського. У телефонній розмові, яку глава держави назвав «теплою і значущою», президент України Володимир Зеленський закликав Понтифіка здійснити «апостольський візит» до України.

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За словами понтифіка, така поїздка принесла б «справжню надію всім вірянам і всьому нашому народу». Також Папі подякували за підтримку України та зусилля Ватикану щодо повернення дітей, вивезених до Росії.

Хоча Папа Франциск хотів одночасно відвідати і Київ, і Москву, Лев XIV ще має вирішити, як і коли реагувати на українське запрошення. Його перші кроки як Понтифіка свідчать про обережність: Prevost значною мірою покладається на Державний секретаріат та мережу апостольських нунціїв. Певне уявлення про його зовнішньополітичний курс можна буде отримати вже цієї п’ятниці, коли він зустрінеться з дипломатами, акредитованими при Святому Престолі.

Першою закордонною поїздкою Лева XIV може стати Туреччина — до Нікеї, на відзначення 1700-річчя Першого Вселенського собору. Цей візит має велике екуменічне значення, оскільки відсилає до часів єдності християн до розколів 1054 року та XVI століття. Очікується, що з офіційним запрошенням Понтифіка до Нікеї виступить патріарх Варфоломій під час візиту до Ватикану вже цієї неділі.

У разі поїздки постане дипломатичне питання — чи варто відвідати лише Нікею, чи також Анкару. Для Франциска, який уже бував у Туреччині, така формальність могла б бути спрощеною через стан здоров’я. Проте для нового Папи це питання ще відкрите.

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На інші поїздки Лев XIV поки що не обіцяв згоди. Зокрема, на запитання португальської журналістки щодо візиту до Фатіми він відповів: «Кардинал Превост збирався приїхати, але плани змінились». Щодо США — свого місця народження — Папа прямо сказав: «Не скоро». А от на Перу, де він провів 20 років як місіонер і єпископ, натякнув із більшим оптимізмом: «Очікуйте скоро новин про мене в Перу».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Папа Римський Лев XIV у першій недільній промові згадав Україну.