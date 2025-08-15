Папа Лев XIV зробив важливе звернення напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці

Папа Римський Лев XIV прокоментував війну в Україні / © Associated Press

Папа Лев XIV, під час спілкування з журналістами, висловив свою позицію щодо нагальних світових проблем, зокрема війни в Україні, гуманітарної катастрофи в Секторі Гази та очікуваної зустрічі між лідерами США та Росії.

Про це повідомляє Vatican News.

У відповідь на запитання про його очікування від майбутніх переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, Папа підкреслив безальтернативність діалогу.

«Завжди потрібно прагнути перемир’я, потрібно покласти край насильству, численним жертвам. Побачимо, як вони зможуть домовитися. Бо війна триває вже так давно, яка її мета? Завжди потрібно прагнути діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства, не застосування зброї», — сказав Папа.

Понтифік також висловив глибоке занепокоєння щодо критичної гуманітарної ситуації в Газі, підкресливши необхідність термінових дій для її врегулювання.

«Треба вирішити гуманітарну кризу, так далі не може тривати», — заявив Папа.

Він також згадав жертв тероризму та полонених, яких необхідно звільнити, і додав, що вкрай важливо не забувати про тих, хто страждає від голоду.

Коментуючи зусилля Святого Престолу у розв’язанні конфліктів, Папа Лев XIV зауважив, що Ватикан не закінчує війни, а лише м’яко впливає на сторони конфлікту, щоб сприяти дипломатичному діалогу.

«Святий Престол не може зупинити [війни — ред.]. Але ми працюємо, скажімо, „м’якою дипломатією“, завжди закликаємо, спонукаємо до ненасильства через діалог і до пошуку рішень, тому що ці проблеми не можна розв’язати війною», — підсумував Лев XIV.

