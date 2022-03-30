Папа Римський Франциск благословив українську дівчинку, яка виїхала з України через війну

Папа Римський Франциск благословив українську дівчинку, яка виїхала з України через війну

Відбулася щотижнева загальна аудієнція в Залі Павла VI у Ватикані.

Однією з чотирьох мільйонів біженців з України була сьогодні в Римі маленька дівчинка, яку у Ватикані благословив Папа Франциск, передає The Guardian.

Фото зробив Гульельмо Мангіапане, штатний фотограф Reuters, який проживає в Римі.

Нагадаємо, папський жертовник кардинал-диякон Конрад Краєвський провів за кермом 22 години і особисто привіз до Львова подарунок від Папи Римського Франциска – автомобіль швидкої допомоги.

Автомобіль передали одному із медзакладів Львівщини.

"Подолавши шлях у понад 2 тисячі кілометрів, кардинал-диякон зазначив, що відчуває легку втому та велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи", - повідомив Козицький.

Читайте також: