Папа Римський Франциск благословив українську дівчинку, яка виїхала з України через війну

Відбулася щотижнева загальна аудієнція в Залі Павла VI у Ватикані.
Однією з чотирьох мільйонів біженців з України була сьогодні в Римі маленька дівчинка, яку у Ватикані благословив Папа Франциск, передає The Guardian.
For more photos ⬇️https://t.co/pJfzbaNQ5p pic.twitter.com/fPSyiAmHIW— Guglielmo Mangiapane (@GuglielmoMan) February 7, 2022
Фото зробив Гульельмо Мангіапане, штатний фотограф Reuters, який проживає в Римі.
Нагадаємо, папський жертовник кардинал-диякон Конрад Краєвський провів за кермом 22 години і особисто привіз до Львова подарунок від Папи Римського Франциска – автомобіль швидкої допомоги.
Автомобіль передали одному із медзакладів Львівщини.
"Подолавши шлях у понад 2 тисячі кілометрів, кардинал-диякон зазначив, що відчуває легку втому та велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи", - повідомив Козицький.
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