Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак за однієї умови

Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо ця поїздка буде поєднана з візитом до Москви.

Запрошення від української сторони Папа Римський Франциск отримав ще в травні 2023 року, тож може відвідати Київ, однак за умови візиту і до Москви.

Про це заявив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що питання про візит Папи Римського до України постійно звучить.

"Ми про нього нагадуємо. І буквально днями на офіційних і неофіційних зустрічах говорили", — зазначив Юраш.

Посол також додав, що Папа Римський отримав запрошення від української сторони в травні 2023 року.

"Потім так само були запрошення: від прем'єра і всіх інших офіційних осіб. Папа прекрасно це знає. У нього є своє бачення. Хоча й офіційно говорить, про те, що можливий потенційний візит до Києва, від якого він не відмовляється, який хоче реалізувати, він обов’язково пов’язує з візитом до Москви", — сказав дипломат.

Він також уточнив, що, ймовірно, такий візит все одно буде нереалістичним, оскільки немає зацікавленості з боку РФ.

Нагадаємо, напередодні Папа Римський Франциск зробив заяву, що для України було б "сміливим вчинком" підняти "білий прапор" та розпочати перемовини з РФ щодо повномасштабної війни. Слова понтифіка страшенно обурили громадян України, її духовенство, політичних лідерів та навіть керівництво інших держав.

Згодом заяву папи прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що разом із військовими на передовій від самого початку війни перебувають капелани усіх релігій. Вони допомагають захистити життя та людяність, а також підтримують воїнів.

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